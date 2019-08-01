"Млада Болеслав" вышла в 3-й квалификационный раунд ЛЕ, Комличенко забил один из голов

Чешская "Млада Болеслав" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы на выезде обыграла казахстанский "Ордабасы" со счетом 3:2 и вышла в следующий круг соревнований.

Один из голов на счету российского нападающего "Млады" Николая Комличенко. Форвард реализовал пенальти на 33-й минуте.

"Ордабасы" Казахстан – "Млада Болеслав" Чехия - 2:3 (1:2) - первый матч - 1:1

Голы: Матейовски, 8 - 0:1, Комличенко, 32 (с пенальти) - 0:2, Щеткин, 45 - 1:2, Мешанович, 47 - 1:3, Диакате, 56 (с пенальти) - 2:3.

В 3-м раунде "Млада Болеслав" сыграет с победителем пары "Стяуа" (Румыния) - "Алашкерт" (Армения). В первом матче румынский клуб на выезде выиграл со счетом 3:0.

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