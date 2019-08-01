"Млада Болеслав" вышла в 3-й квалификационный раунд ЛЕ, Комличенко забил один из голов
Чешская "Млада Болеслав" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы на выезде обыграла казахстанский "Ордабасы" со счетом 3:2 и вышла в следующий круг соревнований.
Один из голов на счету российского нападающего "Млады" Николая Комличенко. Форвард реализовал пенальти на 33-й минуте.
"Ордабасы" Казахстан – "Млада Болеслав" Чехия - 2:3 (1:2) - первый матч - 1:1
Голы: Матейовски, 8 - 0:1, Комличенко, 32 (с пенальти) - 0:2, Щеткин, 45 - 1:2, Мешанович, 47 - 1:3, Диакате, 56 (с пенальти) - 2:3.
В 3-м раунде "Млада Болеслав" сыграет с победителем пары "Стяуа" (Румыния) - "Алашкерт" (Армения). В первом матче румынский клуб на выезде выиграл со счетом 3:0.
Не пропустите: "Молде" переиграл "Чукарички" в отборочном раунде Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и выбыл из Лиги Европы
-
Старриджа зовут в Турцию
-
"Милан" согласовал контракт с футболистом "Атлетико"
-
"Астана" и "Заря" прошли в следующий раунд Лиги Европы
-
Неймар вернулся в общую группу
-
Нападающий "Ювентуса" Кин близок к переходу в "Эвертон"
-
Пепе стал самым дорогостоящим африканским игроком в истории АПЛ
-
1
Появилось новое видео, как ОМОН избивает фанатов "Спартака" в Ростове
-
"Манчестер Сити" предложил "Ювентусу" обмен футболистами
-
"Тоттенхэм" намерен перехватить трансферную цель "МЮ"
-
1
Фанаты "Арсенала" шутят над "Манчестер Юнайтед" из-за возможного трансфера Дибалы
-
"Млада Болеслав" вышла в 3-й квалификационный раунд ЛЕ, Комличенко забил один из голов
-
Сане согласился перейти в "Баварию"
-
"Марсель" согласовал трансфер форварда сборной Аргентины
-
"Арсенал" купил Пепе, обновив трансферный рекорд клуба
-
1
"Реал" снизил цену на Бэйла
-
Моуринью оценил перспективы Лэмпарда в "Челси"
-
"Реал" предложил Лунина новичку Примеры
-
Алексис Санчес стал "героем парковки" в Великобритании
-
Пуйоль может вернуться в "Барселону"