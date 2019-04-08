Младший брат Мбаппе решил повторить путь Килиана

Этан Мбаппе, младший брат форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, близок к поступлению в футбольную академию "Клерфонтен".

Как сообщает Lequipe, 13-летний Этан прошел на последний отбор в академию, который состоится с 22 по 25 апреля.

Напомним, что в свое время Килиан Мбаппе два года занимался в "Клерфонтене", а затем перебрался в "Монако".

Отметим, что "Клерфонтен" входит в 12 элитных французских футбольных академий.

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