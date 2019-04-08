Младший брат Мбаппе решил повторить путь Килиана
Этан Мбаппе, младший брат форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, близок к поступлению в футбольную академию "Клерфонтен".
Как сообщает Lequipe, 13-летний Этан прошел на последний отбор в академию, который состоится с 22 по 25 апреля.
Напомним, что в свое время Килиан Мбаппе два года занимался в "Клерфонтене", а затем перебрался в "Монако".
Отметим, что "Клерфонтен" входит в 12 элитных французских футбольных академий.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|31
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|31
|43
|10
|Ренн
|30
|42
|11
|Ним
|30
|40
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|30
|31
|16
|Монако
|31
|31
|17
|Амьен
|31
|31
|18
|Дижон
|31
|24
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23