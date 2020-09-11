Младший брат Ромелу Лукаку получил предложение из АПЛ

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Младший брат Ромелу Лукаку получил предложение из АПЛ

Защитник "Лацио" Джоржан Лукаку может сменить команду до закрытия трансферного окна.

По информации журналиста Николо Скиры, предметный интерес к бельгийскому фулбеку проявляет "Лидс".

Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о переходе младшего брата Ромелу Лукаку.

Игрок выступает за "Лацио" с 2016 года, сыграл 85 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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