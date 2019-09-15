Младший сын Симеоне перешел в "Атлетико"

Младший сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Джулиано перешел в академию мадридского клуба. Об этом сообщает Ole.

Ранее 16-летний футболист играл в академии "Ривер Плейт". За игрока "матрасники" заплатили 250 тысяч евро.

У специалист есть еще два сына: Джованни, который играет в "Кальяри" в аренде и Джанлука, выступающий за "Ибицу".

Вчера, 14 сентября, "Атлетико" потерпел поражение в матче 4-го тура Примеры, однако продолжает быть лидером чемпионата Италии.

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