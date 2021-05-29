МЛС наказала клуб Бекхэма за трансфер Матюиди

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МЛС применила санкции в отношении "Интер Майами" из-за трансфера Блеза Матюиди.

Как сообщает The Sun, клуб Дэвида Бекхэма обвинили в нарушении правил при трансфере и составлении контракта футболиста. В том числе, в превышении потолка зарплат.

Таким образом, "Интер Майами" был оштрафован на 1,4 миллиона фунтов стерлингов и будет иметь ограниченный трансферный фонд на ближайшие два года.

Напомним, что Матюиди перебрался в МЛС в 2020 году.

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