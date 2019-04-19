МЛС объявила о расширении лиги до 30 команд

МЛС на своём официальном сайте сообщила о скором увеличении количества команд в лиге.

Сейчас в турнире принимают участие 24 клуба, планируется добавить ещё шесть.

Напомним, что в 2020 году к МЛС присоединится принадлежащий Дэвиду Бекхэму "Интер Майами" и "Нэшвилл", а в 2021 году - "Остин". Также рассматриваются заявки команд из Сент-Луиса и Сакраменто.

Стоит отметить, что на сегодняшний день лигу представляют 21 клуб из США и 3 из Канады.

Не пропустите: Форвард "Оренбурга" не перешёл в "Лос-Анджелес Гэлакси" из-за Ибрагимовича. | http://soccernews.ru