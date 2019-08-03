МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию

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МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию

МЛС определилась с наказанием для нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, которого уличили в симуляции во время матча против "Портленд Тимберс".

37-летний швед пытался заработать пенальти обманным путём, однако арбитр не поверил ему.

Теперь же звёздному футболисту придётся раскошелиться за свой поступок. Лига оштрафовала его на сумму, которая не раскрывается.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 16 голов и сделал 3 ассистов в 18 матчах.

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