МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию
МЛС определилась с наказанием для нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, которого уличили в симуляции во время матча против "Портленд Тимберс".
37-летний швед пытался заработать пенальти обманным путём, однако арбитр не поверил ему.
Теперь же звёздному футболисту придётся раскошелиться за свой поступок. Лига оштрафовала его на сумму, которая не раскрывается.
В текущем сезоне Ибрагимович забил 16 голов и сделал 3 ассистов в 18 матчах.
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