MLS попросила игроков пойти на серьезное сокращение зарплаты

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MLS попросила игроков пойти на серьезное сокращение зарплаты

MLS призвала футболистов к значительному сокращению зарплат футболистов из-за пандемии коронавируса.

Руководство MLS начало переговоры с профсоюзом игроков лиги (MLSPA). Ранее сообщалось, что сезон не возобновится раньше 8 июня.

Также лига надеется решить финансовый вопрос. MLS просит большинство игроков пойти на сокращение зарплат вплоть до 50%.

Часть руководителей лиги уже пошли на сокращение зарплаты.

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