МЛС проверит зарплату Матюиди в "Интер Майами"
"Интер Майами" заподозрили в нарушении правил распределения окладов для футболистов в МЛС.
По информации ESPN, у лиги появились основания полагать, что контракт полузащитника Блеза Матюиди не соответствует потолку зарплат.
Француз должен зарабатывать не более 1 612 500 долларов в год, однако клуб мог ему доплачивать через посредников.
Матюиди перешёл в "Интер Майами" летом 2020 года, сыграл 16 матчей и забил 1 гол.
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|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34