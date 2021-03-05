МЛС проверит зарплату Матюиди в "Интер Майами"

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МЛС проверит зарплату Матюиди в "Интер Майами"

"Интер Майами" заподозрили в нарушении правил распределения окладов для футболистов в МЛС.

По информации ESPN, у лиги появились основания полагать, что контракт полузащитника Блеза Матюиди не соответствует потолку зарплат.

Француз должен зарабатывать не более 1 612 500 долларов в год, однако клуб мог ему доплачивать через посредников.

Матюиди перешёл в "Интер Майами" летом 2020 года, сыграл 16 матчей и забил 1 гол.

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