МЛС проверит зарплату Матюиди в "Интер Майами"

"Интер Майами" заподозрили в нарушении правил распределения окладов для футболистов в МЛС.

По информации ESPN, у лиги появились основания полагать, что контракт полузащитника Блеза Матюиди не соответствует потолку зарплат.

Француз должен зарабатывать не более 1 612 500 долларов в год, однако клуб мог ему доплачивать через посредников.

Матюиди перешёл в "Интер Майами" летом 2020 года, сыграл 16 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Бекхэм работает над приглашением Криштиану Роналду в "Интер Майами". | http://soccernews.ru