Дуглас Коста рассказал, кто является его сильнейшим партнером по "Ювентусу"

Атакующий хавбек "Ювентуса" Дуглас Коста назвал самого сильного партнера по команде.

"Я хочу как можно скорее вернуться в Италию. Очень хочется снова выйти на поле, потому что я уже не знаю, чем здесь заняться.

Мой сильнейший партнер по команде - Пауло Дибала.

Забивать или отдавать ассисты? Могу делать и то, и другое. Для меня на первом месте результаты команды", - заявил Коста, отвечая на вопросы в инстаграме.

В этом сезоне Дибала провел 34 игры, в которых отметился 13 голами и 12 ассистами.

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