Дуглас Коста рассказал, кто является его сильнейшим партнером по "Ювентусу"

Теги ювентусдуглас костапауло дибала

Дуглас Коста рассказал, кто является его сильнейшим партнером по "Ювентусу"

Атакующий хавбек "Ювентуса" Дуглас Коста назвал самого сильного партнера по команде.

"Я хочу как можно скорее вернуться в Италию. Очень хочется снова выйти на поле, потому что я уже не знаю, чем здесь заняться.

Мой сильнейший партнер по команде - Пауло Дибала.

Забивать или отдавать ассисты? Могу делать и то, и другое. Для меня на первом месте результаты команды", - заявил Коста, отвечая на вопросы в инстаграме.

В этом сезоне Дибала провел 34 игры, в которых отметился 13 голами и 12 ассистами.

Читайте также: Сарри определил приоритетную цель "Ювентуса" на летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матчи Лиги Чемпионов, возможно, будут проходить без использования VAR

Матчи Лиги Чемпионов, возможно, будут проходить без использования VAR

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов