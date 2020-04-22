Дуглас Коста рассказал, кто является его сильнейшим партнером по "Ювентусу"
Атакующий хавбек "Ювентуса" Дуглас Коста назвал самого сильного партнера по команде.
"Я хочу как можно скорее вернуться в Италию. Очень хочется снова выйти на поле, потому что я уже не знаю, чем здесь заняться.
Мой сильнейший партнер по команде - Пауло Дибала.
Забивать или отдавать ассисты? Могу делать и то, и другое. Для меня на первом месте результаты команды", - заявил Коста, отвечая на вопросы в инстаграме.
В этом сезоне Дибала провел 34 игры, в которых отметился 13 голами и 12 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16