"Тоттенхэм" не собирается сокращать зарплаты

Руководство "Тоттенхэма" не планирует снижать зарплату игрокам.

Как сообщает The Athletic, этот вопрос не будет подниматься до тех пор, пока не будет известно, будет доигран сезон или нет.

Также отмечается, что команде не понравилось, что "шпоры" использовали государственную программу по сокращению сотрудников, считая, что это приведет к сокращению зарплат. Однако пока клуб считает эту меру нецелесообразной.

После 29 туров "Тоттенхэм" идет в АПЛ на восьмом месте.

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