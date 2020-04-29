"Тоттенхэм" не собирается сокращать зарплаты
Руководство "Тоттенхэма" не планирует снижать зарплату игрокам.
Как сообщает The Athletic, этот вопрос не будет подниматься до тех пор, пока не будет известно, будет доигран сезон или нет.
Также отмечается, что команде не понравилось, что "шпоры" использовали государственную программу по сокращению сотрудников, считая, что это приведет к сокращению зарплат. Однако пока клуб считает эту меру нецелесообразной.
После 29 туров "Тоттенхэм" идет в АПЛ на восьмом месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18