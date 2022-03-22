"Мне это надоело". Мбаппе высказался о ситуации в ПСЖ
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе выразил недовольство происходящим в клубе, сообщает AS.
По сведениям источника, футболист признался об этом полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба во время тренировки в расположении сборной Франции. "Мне это надоело", - сказал Мбаппе на ухо Погба.
Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв "Реалу". В чемпионате Франции парижский клуб уверенно лидирует, но в последнем матче проиграл "Монако" со счетом 0:3.
Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе в летнее трансферное окно, скорее всего, перейдет в "Реал" на правах свободного агента.
Не пропустите: ПСЖ должен заплатить огромную сумму Почеттино в случае его увольнения. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" нацелился на португальского полузащитника
-
"Мне это надоело". Мбаппе высказался о ситуации в ПСЖ
-
Газзаев предложил радикальную реформу лимита на легионеров в РПЛ
-
Роналду - с отрывом самый высокооплачиваемый игрок АПЛ
-
Рикельме считает, что Месси "великолепно" играл против "Реала"
-
Невилл высказался о перспективах "Арсенала" в этом сезоне АПЛ
-
Стало известно, когда решится судьба Почеттино в ПСЖ
-
В ЦСКА рассказали о продлении контракта с Акинфеевым
-
Ван Гал заразился коронавирусом
-
Клубы РПЛ проголосовали за расширение РПЛ. Ашот Хачатурянц дал комментарий
-
Президент "Урала" поделился мнением о возможном расширении РПЛ
-
Шевченко поделился мнением о ситуации "Челси"
-
Неймар приезжает на тренировки ПСЖ пьяным
-
"Барселона" определилась с заменой Дембеле
-
Гути раскритиковал некоторых игроков "Реала"
-
Шесть клубов ведут борьбу за Дибалу
-
Стоичков подвёл итоги Эль Класико
-
Президент РПЛ оценил решение судьи не удалять игрока "Нижнего Новгорода" за фол на Аиртоне
-
18 из 20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за ПСЖ
-
Президент "Урала": "Я против отказа от госфинансирования"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18