"Мне это надоело". Мбаппе высказался о ситуации в ПСЖ

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"Мне это надоело". Мбаппе высказался о ситуации в ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе выразил недовольство происходящим в клубе, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист признался об этом полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба во время тренировки в расположении сборной Франции. "Мне это надоело", - сказал Мбаппе на ухо Погба.

Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв "Реалу". В чемпионате Франции парижский клуб уверенно лидирует, но в последнем матче проиграл "Монако" со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе в летнее трансферное окно, скорее всего, перейдет в "Реал" на правах свободного агента.

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