"Мне говорили, что вы техничные, брехали конечно, но тем не менее": "Рубин" опубликовал видео тренировки с комментариями Слуцкого

Теги рубинлеонид слуцкий

"Мне говорили, что вы техничные, брехали конечно, но тем не менее": "Рубин" опубликовал видео тренировки с комментариями Слуцкого

Пресс-служба "Рубина" выложила в клубном YouTube-канале видео тренировки, которая прошла в ходе сбора в турецком Белеке.

Особенностью ролика стали юмористические комментарии наставника команды Леонида Слуцкого. Зацените!

Напомним, что 48-летний Слуцкий возглавил "Рубин" 19 декабря прошлого года, заключив пятилетний контракт.

По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Марков: "Тренировки у Слуцкого интересные. Будем умирать, готовиться к сезону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов подтвердил продление контракта с РФС

Черчесов подтвердил продление контракта с РФС

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов