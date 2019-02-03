Мне грустно, когда он не в составе: Тухель рассказал о взаимоотношениях с Неймаром

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что общается с выбывшим на несколько недель Неймаром.

"Когда он находится в учебном центре, я обнимаю его, если его нет - пишу. Я хочу показать ему, что верю в него и жду. Показываю, что мне грустно, когда он не в составе. Мы шутим и переписываемся, нельзя терять с ним связь.

Сейчас я особое внимание уделяю его восстановлению", - сказал Тухель.

Неймар получил травму 23 января на матче со "Стасбуром, из-за повреждения он пропустит матчи плей-офф Лиги чемпионов.

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