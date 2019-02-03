Мне грустно, когда он не в составе: Тухель рассказал о взаимоотношениях с Неймаром
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, что общается с выбывшим на несколько недель Неймаром.
"Когда он находится в учебном центре, я обнимаю его, если его нет - пишу. Я хочу показать ему, что верю в него и жду. Показываю, что мне грустно, когда он не в составе. Мы шутим и переписываемся, нельзя терять с ним связь.
Сейчас я особое внимание уделяю его восстановлению", - сказал Тухель.
Неймар получил травму 23 января на матче со "Стасбуром, из-за повреждения он пропустит матчи плей-офф Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбур
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Реймс
|23
|34
|8
|Ницца
|23
|34
|9
|Ренн
|23
|33
|10
|Марсель
|22
|31
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14