"Мне сказали: "Закрываешь рот и играешь". Ивелин Попов раскритиковал свой бывший клуб "Ростов"

Болгарский новичок "Сочи" Ивелин Попов сделал скандальное заявление о своем уходе из "Ростова".

"Уважаемые болельщики. Пришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией. Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такого хорошего результата. Да, я сложный человек в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать, если замечаю, что в семье что-то начинает происходить не так.

Люди меняются и перестают ценить своих не только после поражения, но и в большинстве случаев после хороших результатов. Полностью понимаю, сколько грязи выливаться будет на меня, ну лучше умирать один раз, как мужик, чем сидеть и терпеть, как мышка. Не верьте в то, что я вёл переговоры за спиной клуба. Моя семья полностью устроила свою жизнь в Ростове, и все мы думали, что я завершу карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег. Как сказал лично мне президент клуба Арташес Арутюнянц, "ты дикий человек, как так за меньше денег уходить будешь". Да, деньги важны, но не важнее, чем честь и достоинство.

Не верьте, что я уходил из-за замены. Если посмотрите на мою профессиональную жизнь, никогда не боялся конкуренции. Наоборот, когда конкуренция честная, я готов бороться и доказывать полностью. У меня было несколько разговоров с тренером, и мне дали понять, что "капитан" — это просто слово: "Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!" Прошу прощения у всех, но, как человек и как капитан, который должен защищать интересы команды и коллектива, я никак не могу совместить это слово с мой моралью и „сложным характером“.

От всей души желаю удачи всем ребятам в Лиге Европы, а вам хочу сказать, что время расставит все по местам. Не будем прощаться, а скажем "до свидания". Уверен, когда-нибудь будем снова вместе. P.S. За полтора года уходит пятый капитан, задумайтесь", — написал Попов на своей странице в Instagram.

33-летний Попов перешел в "Сочи" на правах аренды. Футболист подписал с сочинским клубом контракт до лета 2022 года. За "Ростов" он выступал с 2019 года, провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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