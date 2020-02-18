"Мне стало тяжело": Сулейманов высказался об уходе Игнатьева из "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов поведал о своих переживаниях, связанных с уходом из клуба Ивана Игнатьева.

Напомним, что в декабре 21-летнего футболиста за семь миллионов евро купил "Рубин", заключив с ним контракт до 2024 года.

"Игнатьев мне рассказывал, как развивалась ситуация, но я не верил в его уход. Думал, прикалывается. Мне казалось, всё уляжется. Но вышло иначе. Когда всё стало серьёзно, мне, как его другу, стало тяжело. Хотя, если такое пойдёт ему на пользу, он сделает выводы и станет лучше, как футболист, буду только рад. Могу только пожелать ему удачи.

Мы с Иваном были знакомы до того, как я переехал в академию "Краснодара". Играли друг против друга, и я написал ему в социальной сети. Когда приехал в "Краснодар", мы уже были знакомы, и со временем он стал одним из самых близких друзей», – сказал Сулейманов.

Оба форварда являются воспитанниками "быков" - они дебютировали за основную команду "Краснодара" в июле 2017 года.

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