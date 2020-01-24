Мнение: Ибрагимович за 3 матча добрался до центра внимания в футбольной Италии! Для этого он и выбирал "Милан"

История с уходом Златана Ибрагимовича из "Лос-Анджелес Гэлакси" началась в ноябре 2019 года, когда швед сделал громкое заявление в Твиттере: "Пришел, увидел, покорил. Спасибо за то, что заставили меня снова почувствовать себя живым. Болельщики "Гэлакси" – вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста! История продолжается... Теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола". Футбольный мир сразу начал гадать, какой клуб станет для Ибрагимовича следующим, ведь речь о завершении карьеры не шла. Вариантов было множество. Среди них – "Болонья", "Наполи" и "Милан" в Италии, "Тоттенхэм" в Англии. Добавлял интриги и сам игрок, который выпустил небольшое видео у себя в Instagram с фразой: "Испания, я возвращаюсь". Размышления, к какому из трех испанских китов перейдет Златан, очень быстро развеялись: оказалось, что Ибрагимович стал лицом онлайн-казино на Пиренеях.

Несколько позже звездный форвард снова заинтриговал всех, выложив фото футболки шведского "Хаммарбю" с собственной фамилией. Но и здесь Ибра всех подколол – он стал совладельцем клуба, что, кстати, очень не понравилось фанатам его родного "Мальме". Как следствие – статуя Златана в Швеции была разнесена. Наконец, в декабре Ибрагимович таки присоединился к новому клубу – нападающий вернулся в "Милан". В отличии от шведа, "россонери" уже и забыли, что такое находиться в центре внимания, застряв во второй половине турнирной таблицы.

Болельщики сразу же обрадовались такому эпическом возвращению. Шведа встретила толпа фанатов вблизи аэропорта, что, наверное, порадовало Ибрагимовича. Для "Милана" этот трансфер также выглядит беспроигрышным: подписать звездного нападающего на правах свободного агента сроком на полгода с возможностью пролонгации – чуть ли не впервые за долгое время боссы "россонери" совершили действительно вдумчивый трансфер. Тем более, проблемы в атаке "красно-черные" имели серьезные. На момент прихода шведа "Милан" был едва ли не наименее забивной командой в Серии "А". Сказка Пёнтека завершилась, и поляк перестал забивать, как в первом сезоне. Ребич так и не нашел себя в итальянском чемпионате (хотя недавний дубль в ворота "Удинезе" может свидетельствовать об обратном), а Рафаэль Леау еще достаточно юн, чтобы решать серьезные вопросы для большого клуба, которым все еще пытается выглядеть "Милан".

Кроме атаки, Ибрагимович сразу решил вопрос с наличием лидера команды. В составе "россонери" очень трудно было выделить игрока, который поведет команду за собой. Пёнтек – зависимый от партнеров, Доннарумма как голкипер не очень может влиять на действия атакующих игроков, и сам начал сдавать. Таким образом, трансфер Златана в "Милан" – настоящая находка для боссов "россонери". Но и Ибрагимович получит свою выгоду из этого перехода. Быть звездой в МЛС и звездой в Серии "А" – очень разные вещи, а Златан всегда стремился быть в центре внимания. В Милане, кроме шведа, никто и близко не претендует на звание звезды, а потому все внимание будет приковано именно к нему. Да и Серия "А" подходит Ибры. За примером далеко идти не нужно: Квальярелла в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата с 26 голами в возрасте 36 лет. Швед уже помог "Милану" получить три подряд победы (две в чемпионате, одна в Кубке), отличился дебютным голом и быстрее всех достиг отметки в 150 побед в Серии "А". Ибрагимовичу уже 38, но кто-то еще сомневается, что он не способен побороться за звание главной звезды в Италии с Роналду?