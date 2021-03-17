Мнение: против "Аталанты" Зидан провел свой тактически лучший матч у руля "Реала"

Итак, вы все знаете, как завершился вчерашний матч ЛЧ между "Реалом" и "Аталантой" – 3:1 в пользу королевского клуба. Однако, счет на табло совершенно не укажет на содержание этой игры. По нашему скромному мнению, проход "Аталанты" стал лучшим матчем Зидана во главе "Реала". Возможно, это будет слишком пафосно сказано, как для поединка против четвертой команды Серии "А", да еще и с откровенно "левым" пенальти. И, возможно, это выглядит неправильно, ведь за плечами Зизу три победы подряд в Лиге Чемпионов, не говоря уже о ряде тактических мастер-классов против грандов, однако с "Аталантой" наставник мадридцев превзошел сам себя идейно. Все мы знали две константы. Первая – "Аталанта" играет благодаря агрессивному персональному прессингу и перегрузки зон на флангах, где традиционно создаются ромбы под обыгрыш. Вторая – это система крайне уязвима при наличии освобожденного от жесткой позиции игрока соперника, у которого хороший дриблинг и пас. В случае с прошлогодним четвертьфиналом ЛЧ, таким исполнителем стал Неймар, а в Бергамо такого футболиста сыграл Иско. Зинедин Зидан пошел дальше и отказался от Иско, чтобы сделать фальшивыми практически всех своих подопечных.

В первую очередь, речь шла о Менди и Васкесе, которые играли фальшивых латералей, постоянно смещаясь в центр. Помните момент Винисиуса? Он стал возможным именно благодаря открывнию Ферлана в центре – за ним потянулся Толой, открыв простор для скоростного рывка бразильца. Гол Асенсио тоже пришел после смещения Васкеса в центр. Модрич и Кроос страховали латералей, причем Лука и Тони еще и успевали помогать центрбекам при розыгрыше и сами разыгрывали из этой зоны. Начо, в свою очередь, постоянно ходил в атаку через правый фланг. Все эти перемещения не имели бы смысла без индивидуальных способностей футболистов. В первую очередь, это касалось способности правильно оценить пространство вокруг себя и выйти из-под давления самостоятельно или через одного партнера. С этим проблем не возникало: так на 23-й минуте Менди всего одним разворотом выскочил из-под прессинга на фланге, обыгрался с Модридчем перед штрафной в стеночку и пошел поддерживать атаку через центр поля, оказавшись в итоге на позиции Бензема. Футболисты "Аталанты" сходили с ума от этой карусели, постоянно разрываясь между разными задачами и не успевая передавать своих игроков партнерам или просто не замечая их. Даже у Гвардиолы меньше гибридных и фальшивых позиций на поле, чем было у "Реала" в этой встрече. При этом структура игры "Реала" отнюдь не проседала. Все зоны мадридцы старались заполнять, а при прессинге все старательно отрабатывали свои задачи. Центрбеки играли как можно выше и плотнее с нестабильными атакующими хавами (Малиновский, Иличич и Пашалич провалились), Вальверде надежно прикрывал правый фланг, а Модрич с Кроосом работали по опорниках – но делали это гораздо грамотнее, чем получалось в первом тайме с "Атлетико", когда команда пыталась давить даже в проигрышных ситуациях.

Мадридцы круто маскировали персональную и позиционную работу, что и принесло первый гол – если детально присмотреться, то можно заметить отсутствие вариантов для розыгрыша у Спортьелло. Он мог или вынести мяч, или разыграть его через пас на накрытых партнеров. Голкипер, обученный играть ногами, инстинктивно попытался разыграть, допустив страшную ошибку, однако еще до нее "Реал" контролировал ход встречи. Словом, Мадрид создал на поле контролируемую суету, в которой догматические бергамаски просто растерялись. До пенальти у них, по сути, и моментов-то не было, за исключением мертвого эпизода с Госенсом. Королевский клуб шикарно подстроился под "Аталанту", выглядя настоящим топ-клубом-тяжеловесом. И все это стало возможно благодаря качественно продуманной тактики Зидана. В текущем сезоне Зизу идет третьим в Ла Лиге и вряд ли выиграет Лигу Чемпионов, однако при этом его "Реал" снял скальп с "Интера" (дважды) и "Боруссии" (М) осеннего образца (набрали четыре очка), разнес "Барсу", победил "Севилью", набрал четыре очка с "Атлетико" и дважды обыграл "Аталанту" – и это при 43-х травмах, дисквалификациях ведущих исполнителей и разбалансированном пожилому составе. При этом в каждом из ТОП-матчей "Реал" не копировал тактику с предыдущих поединков, а готовил абсолютно новую. И это были именно тактические победы – с этим спорить трудно.

Да, "сливочные" при этом не имеют собственного выраженного стиля, как у тех же "Манчестер Сити" или "Баварии", однако у "Реала" и такой глубины состава нет. Королевскому клубу пока приходится экономить и проводить обновление команды – и Зинедин Зидан с этой задачей справляется шикарно, выжимая максимум из ограниченных ресурсов. Ему приходится адаптироваться, но в своей способности подстраиваться он настолько "прокачался", что это уже и есть его стиль. Зидан разрушает догмы и проявляет тотальную свободу мысли, готовясь под каждый матч отдельно и имея возможность сыграть с любой философией. В отличие от той же "Аталанты". И это гораздо труднее, чем работать в одном русле годами, ведь одних и тех же футболистов каждый раз приходится раскрывать по-новому. Зизу это удается, что и доказал матч против "Аталанты"!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников