Мнение: стоит ли "Реалу" возвращать Криштиану Роналду?

Летом 2018 "Ювентус" подписывал Криштиану Роналду с целью наконец выиграть Лигу Чемпионов. Руководство и болельщики строили большие ожидания после прихода португальца. Сам КриРо заявил о желании получить новый вызов и привести клуб на европейскую вершину. На выходе – вылеты от "Аякса", "Лиона" и "Порту". Фиаско от последних привело к ряду слухов о желании португальца покинуть расположение "зебр" по окончании сезона, а вернуть его хочет никто другой, а сам мадридский "Реал". Одновременно с этим спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи заявил, что клуб пока не рассматривает возможности продления контракта с футболистом. Казалось, мы можем стать свидетелями большого возвращения Роналду в клуб, с которым он 4 раза выиграл Лигу Чемпионов и еще 4 раза становился обладателем Золотого мяча. Однако даже сам "Реал" не до конца уверен, стоит ли делать такой шаг. И на это есть причины. Почему "сливочным" действительно не стоит возвращать свою легенду? У нас есть собственное мнение на этот счет!

Финансовая нагрузка на клуб при кратковременной перспективе

Мадрид уже потратил более 100 млн евро на реконструкцию "Сантьяго Бернабеу". Поэтому клуб не подписывал новых игроков летом и зимой. Пандемия коронавируса не прошла мимо бюджета "сливочных", а потому пришлось экономить. А этот сезон показывает, что кровь из носа необходимо обновлять состав. Роналду своим возвращением может помешать планам королевского клуба сделать качественные трансферы. Если приход португальца может обойтись еще не очень дорого, то вот его зарплата в 30 млн евро станет настоящим бременем. "Реал" рискует не позволить себе все необходимые приобретений на длительную перспективу, даже если расстанется с несколькими нынешними игроками. Нет сомнений, что Криштиану может усилить атаку "Реала", но как долго продлится вторая история португальца в Мадриде? Ему уже 36 лет, а несмотря на суперталант, возраст со временем возьмет свое. Еще 9 лет КриРо в Мадриде не пробудет, максимум 2, возможно, 3 сезона. Стоит ли тратить такие огромные деньги, зная, что это ненадолго?

Не лучше ли приобрести молодого, но зрелого не по годам Эрлинга Холанда? Норвежец даже по результативности может стать не хуже Роналду. И самое важное: это мегаталант, который может делать разницу на "Бернабеу" еще много лет. Да, по информации СМИ, Мино Райола требует для норвежца высоченную зарплату, но не стоит ли инвестировать в будущее, если Мадрид в конце концов готов тратиться, несмотря на трудности? "Реалу" стоило бы задуматься над трансферами молодых звезд на длинную дистанцию. Рамос, Модрич, Кроос, Бензема не молодеют, а достойной альтернативы внутри клуба им пока нет. Иско уже не демонстрирует того уровня, который был во время первого прихода Зидана. Асенсио до сих пор остается вечно перспективным, и все никак не раскроется до конца. Без Рамоса игра в защите команды неоднократно была катастрофической. Разве Роналду самостоятельно сможет сделать погоду, когда проблемы существуют на всех уровнях?

Наивная попытка вернуть прошлое

Боссы "Реала", размышляя над возвращением Криштиану, наверное, учитывают пример Ибрагимовича в Милане. Вместе со шведом "россонери" начали изрядно прогрессировать и впервые за много лет близки к возвращению в Лигу Чемпионов. В Мадриде считают, что Роналду может вернуть клубу былое величие, еще пару кубков ЛЧ принести. Но так ли это на самом деле? Нынешний "Реал" очень отличается от того, что трижды подряд брал Лигу Чемпионов. Тот Мадрид имел на каждую позицию по два сильных игроках, и Зидан спокойно мог проводить ротацию, не снижая качества игры. Сейчас ситуация совсем другая. Клуб готовится к смене поколений, и не факт, что Роналду станет героем-спасителем. Стоит признать, что "Ювентус" после прихода КР7 не стал сильнее. Команда даже в полуфинал ЛЧ ни разу не вышла, а сейчас может потерять еще и внутреннее чемпионство. Да, можно искать причину в пандемии, из-за которой туринцы не смогли себе позволить больших денежных трат. Но разве у "Реала" нет своих проблем? Погоня за ностальгией может помешать Мадриду создать мощную команду на перспективу. Роналду станет лишь временным обезболивающим, но не более. Королевскому клубу следует подписать того же Холанда, а остальные деньги потратить на молодых игроков для других позиций. Роналду – легенда "бланкос", но это уже прошлое. Время смотреть вперед!