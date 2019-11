Мнение: в субботу Лука Модрич провел свой лучший матч за 7-летнюю мадридскую карьеру

Вторая минута матча "Реал Мадрид" – "Реал Сосьедад". Серхио Рамос отдает неосторожное пас, Виллиан Хосе перехватывает мяч и отправляет его в ворота мадридцев, шокировав "Сантьяго Бернабеу". Казалось, "бланкос" рискуют вновь потерять очки, ведь за последний месяц они не смогли обыграть скромный "Бетис" и уступили новичку Примеры "Мальорке". Но, к счастью Зинедина Зидана, в тот вечер в его команде нашлись те, кто повел команду за собой. Одним из главных героев поединка стал Лука Модрич, который к двум результативным передачам записал в свой актив еще и забитый мяч. В конце первого тайма 34-летний хорват классно нашел Карима Бензема, который сравнял счет. После перерыва вице-чемпион мира 2018 сбросил мяч на Федерико Вальверде, а тот дальним ударом с помощью рикошета забил второй гол "Реала" в матче. Точку в поединке поставил сам Модрич – полузащитник мощным ударом с левой вогнал мяч в правый угол ворот гостей. 3:1! "Реал" набрал тяжелые 3 очка и продолжает идти нога в ногу с "Барселоной". Впервые в своей мадридской карьере Модрич отдал две голевые передачи в одной игре, а забитый гол поставил жирную точку в феерическом для хорвата матче – лучшему за 7 лет в футболке Королевского клуба.

В сезоне 2019/20 в активе "Модрича" 2 гола и 5 ассистов в 13-ти сыгранных матчах в рамках всех турниров. Не слишком впечатляюще, но не забывайте, что на игру вице-чемпиона мира серьезно повлияла травма, из-за которой он пропустил 6 поединков. Именно в период отсутствия хорватского хавбека "Реал" потерпел обоих поражений в текущем сезоне – разгром от ПСЖ в Лиге Чемпионов и фиаско на Балеарах в матче с "Мальоркой". Возвращение Модрича добавило приятной головной боли Зинедину Зидану, который в последнее время использовал в центре поля треугольник Каземиро-Кроос-Вальверде. На старте сезона "Реал" постигла настоящая эпидемия травм, потому набор хорватом хорошей формы – чуть ли не лучшая новость для тренера мадридцев за последнее время. Интересный факт – кроме двух ассистов, хорват забил нетипичный для себя мяч ударом из пределов штрафной. В составе "Реала" Лука отличился 19-м голом, 14 из которых были забиты дальними выстрелами. К слову, хавбек пробил по воротам "Реал Сосьедада" лишь однажды – именно этот удар стал результативным. Феноменальная реализация! "Модрич получает Золотой мяч", – таким заголовком оценило игру Модрича AS. Издание отмечает, что несмотря на почтенный футбольный возраст полузащитник все еще приносит "Реалу" существенную пользу и заставил замолчать многочисленных критиков. Казалось, что звезда Модрича понемногу начинает угасать, но хавбек делает все, чтобы оттянуть этот момент как можно дальше. После замены Модрича на Иско трибуны "Сантьяго Бернабеу" устроили настоящую овацию для ветерана – впечатляющий контраст с тем же Бэйлом, которого встретили громким свистом и не слишком приятными плакатами.

3 - Luka Modrić has been involved in three goals in the same game for @realmadriden in all competitions for the first time (one goal and two assists). Brilliant. pic.twitter.com/jjdJGZ4kfE