Мнения "Атлетико" и Симеоне о трансфере Влаховича не совпадают

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Мнения "Атлетико" и Симеоне о трансфере Влаховича не совпадаютФото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" продолжает искать варианты для усиления атакующей линии.

Как сообщает инсайдер Мирко Ди Натале, Душан Влахович - желание самого клуба, однако не главного тренера "матрасников" Диего Симеоне.

По информации источника, аргентинский специалист выбрал Антуана Гризманна.

Отмечается, что "Ювентус" может попробовать снизить цену на испанского форвард Альваро Морату, поскольку они знают, что Симеоне не хочет видеть его в команде.

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