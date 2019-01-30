Многие футболисты поддержали Кокорина и Мамаева

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Многие футболисты поддержали Кокорина и Мамаева

Александр Самедов, Георгий Джикия, Федор Смолов и Александр Ташаев  поддержали нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

Футболисты в инстаграме опубликовали ряд фотографий, подписав хэштегами  "свободу Кокорину", "свободу Мамаеву", "Саша, мы с тобой", "Паша, мы с тобой".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#свободукокоринымимамаеву

Публикация от tashaev88 (@tashaev88)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#свободумамаеву #свободукокорину

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Изначально Кокорину и Мамаеву была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, которая затем была продлена до 8 февраля.

Не пропустите: Адвокат сообщил о новом сроке для Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru

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