Много борьбы, мало футбола: разбираем первый матч "Спартака" без Карреры

В четверг московский "Спартак" провёл первый матч после отставки Массимо Карреры. Пока болельщики негодовали из-за решения руководства и всячески поддерживали итальянца (до и после прощальной пресс-конференции итальнца его встречали фанаты, попутно распевая песни о капитане команды и средствах контрацепции), команда отправилась в Шотландию, где её ждало непростое испытание. Легендарный "Айброкс" и крепкий "Рейнджерс" с великим Стивеном Джеррардом во главе.

В Глазго "Спартаку" крайне важно было не проиграть - обязывала не только ситуация вокруг и внутри команды, но и турнирная таблица. К третьему туру "красно-белые" подходили с одним очком в активе (заработанное в перестрелке с "Вильярреалом"), тогда как у "Рейнджерс" было четыре балла, а у "Вильярреала" два (плюс потенциальные три в домашнем матче с "Рапидом"). Поражение в Шотландии не ставило бы крест на шансах выйти в плей-офф, но уменьшало бы их до минимума.

Перед матчем Рауль Рианчо, назначенный на роль исполняющего обязанности, всячески пытался отвлечь команду от негатива, которого было более, чем достаточно, и отвлекал прессу на себя. Испанец в бытность работы в киевском "Динамо" был одним из тех, кого называли будущим наставником украинского топ-клуба, но в итоге всё закончилось разногласиями между Рианчо и владельцем клуба Игорем Суркиса. Тогда Рианчо покинул команду, но наверняка наработал базу, необходимую для работу именно главным тренером. По крайней мере, сразу после назначения Рианчо вёл себя так, словно для него подобное не впервой.

Испанец сразу дал понять, что готов принимать критику со стороны болельщиков, но отметил, что любая акция, направленная против него, будет и акцией против "Спартака". При этом Рианчо попросил фанатов поддержать команду, для которой сейчас крайне важна эмоциональная подпитка со стороны болельщиков. В подобных заявлениях испанца были нотки а-ля Жозе Моуринью. "Особенный" неоднократно использовал приём "критикуйте меня, а не команду", и делал это достаточно успешно.

Стоит отдать должное Рианчо, в Глазго его подопечные выложились по-максимуму. Вопросов по самоотдаче к "красно-белым" нет - они бились и сражались за каждый эпизод, практически ни в чем не уступая сопернику. "Рейнджерс" исполнил огромное количество стандартов (из которых только угловых 10 штук), но при этом ни разу не нанёс акцентированного удара со второго этажа - москвичи не уступили воздух в матче с шотландской командой. При этом сам Рианчо не боялся принимать серьёзные решения и уже в перерыве провёл двойную замену, не став затягивать с рокировками.

"Спартак" не уступил "Рейнджерс", хотя едва не пропустил на последней компенсированной минуте, и не был хуже по игре, но при этом нужно помнить о двух моментах: первый - это уровень соперника, которого тяжело отнести даже к крепким еврокубковым бойцам; второй - отсутствие серьёзных моментов в матче с этим самым соперником. С шотландцами достойно билась "Уфа", но "Спартак" наверняка не хотел бы сравнений с клубом из столицы Башкортостана.

Эмоционально перестановка на тренерском мостике может и встряхнула "Спартак", но его игровые проблемы, что логично, никуда не делись. Футбола в исполнении "красно-белых" на "Айброкс" было очень мало. Подопечные Рианчо не лучшим образом выходили из обороны в атаку, крайне редко действовали креативно в центре поля и не могли доставить мяч до Зе Луиша. На старте сезона с Каррерой у руля "Спартак" забивал только со стандартов, но в Глазго и с ними у "красно-белых" не складывалось - подачи Фернандо не доходили до адресатов.

Возвращаясь к просьбе Рианчо о поддержке, болельщики не подвели - фанаты "Спартака", добравшиеся до Глазго, здорово поддерживали своих парней, а когда в концовке встречи трибуны "Айброкса" стали пустеть, гостевой сектор уверенно перекрикивал хозяев. Болельщики свою миссию в Шотландии выполнили, команда, судя по её действиям в эндшпиле, тоже. После игры руководители клуба говорили о том, что "Спартак" ехал в Глазго за победой, но игра показала, что ничья - результат, который устроил "красно-белых". Но это пока, дальше от "Спартака" будут требовать гораздо большего и команда должна быть к этому готова.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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