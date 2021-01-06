Многочисленные переломы: бывший вратарь "Ромы" и "Ювентуса" серьезно пострадал в ДТП

Известный в прошлом вратарь Морган Де Санктис, работающий сейчас в должности директора "Ромы", сильно пострадал в автомобильной аварии.

ДТП произошло прошлой ночью в Риме. У голкипера диагностированы переломы ребер и травма спины. Врачи были вынуждены удалить Де Санктису селезенку.

43-летний Де Санктис в бытность игроком выступал за "Пескару", "Ювентус", "Удинезе", "Севилью", "Галатасарай", "Наполи", "Рому" и "Монако". За сборную Италии сыграл 6 матчей.

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