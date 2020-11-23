"Многое будет решаться". Тренер "Краснодара" высказался о предстоящем матче с "Севильей"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о своих ожиданиях от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей".

"Я согласен, что многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов. Мы не строим планы на 3 матча вперед, потому что кто-то более, кто-то выбывает. Идем от игры к игре и отдадим все силы в матче с "Севильей", - приводит слова Мусаева "Спорт-Экспресс".

Матч "Краснодар" - "Севилья" состоится завтра, 24 ноября. Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе. Начало встречи - в 20:55 мск.

После трех туров "Краснодар" находится на третьем месте в турнирной таблице в группе Е, набрав одно очко. "Севилья" с семью очками занимает второе место.

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