Многократный чемпион Словакии объявил о ликвидации клуба из-за коронавируса

Словацкая "Жилина" в ближайшее время прекратит существование.

Руководство клуба приняло решение о самоликвидации с 1 апреля в связи с отсутствием доходов из-за карантина, который был введен из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

"Клуб финансируется благодаря продаже футболистов. На сегодня очень вероятно, что летом доход от трансферов будет практически нулевым", - говорится в заявлении клуба.

"Жилина" является семикратным чемпионом Словакии. По числу титулов клуб уступает только братиславскому "Словану", который становился чемпионом девять раз.

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