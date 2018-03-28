Многолетний лидер "Астон Виллы" покинет клуб летом

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Многолетний лидер "Астон Виллы" покинет клуб летом
Нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор летом уйдет из клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство клуба решило не продлевать контракт с хавбеком, который истекает будущим летом.

Стоит отметить, что 31-летний Агбонлахор находится в системе клуба уже 17 лет, провел за клуб 391 матч и забил 86 голов.

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