Многолетний помощник Моуринью уходит из "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Многолетний помощник Моуринью уходит из "Манчестер Юнайтед"

Руй Фария, многолетний помощник главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, уходит из клуба.

Стоит отметить, что 42-летний специалист работал вместе с "Особенным" на протяжении 17 лет в "Порту", "Челси" (дважды), "Интере", "Реале" и "МЮ".

"Тщательно всё обдумав, с тяжёлым сердцем я принял решение, что пора двигаться дальше. Это были фантастические и незабываемые 17 лет. Однако какое-то время назад я почувствовал, что хочу больше времени проводить с семьей, прежде чем сфокусироваться на новом профессиональном вызове" - цитирует Фарию официальный сайт "красных дьяволов".

Не пропустите: Де Хеа задумался об уходе из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов