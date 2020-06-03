Многолетный помощник Симеоне решил покинуть "Атлетико" и начать самостоятельную карьеру

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Многолетный помощник Симеоне решил покинуть "Атлетико" и начать самостоятельную карьеру

Херман Бургос, ассистент главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Сиемоне, заявил, что он собирается начать самостоятельную карьеру по окончании нынешнего сезона.

"Думаю, что за более чем 10-летний срок работы в первом дивизионе у меня появилось достаточно знаний, чтобы быть главным тренером", - сказал Бургос.

51-летний Бургос является ассистентом Симеоне с 2011 года. Он работает вместе со специалистом в "Катании", "Расинге" и "Атлетико". 

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