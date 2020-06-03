Многолетный помощник Симеоне решил покинуть "Атлетико" и начать самостоятельную карьеру
Херман Бургос, ассистент главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Сиемоне, заявил, что он собирается начать самостоятельную карьеру по окончании нынешнего сезона.
"Думаю, что за более чем 10-летний срок работы в первом дивизионе у меня появилось достаточно знаний, чтобы быть главным тренером", - сказал Бургос.
51-летний Бургос является ассистентом Симеоне с 2011 года. Он работает вместе со специалистом в "Катании", "Расинге" и "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14