Многообещающая схватка: кризисная "Боруссия" едет в гости к домашнему "Штутгарту"

"Штутгарт" – "Боруссия" Дортмунд

Стадион: "Мерседес-Бенц-Арена" (Штутгарт)

Начало матча: 22:30

Арбитр: Франк Вилленборг

После двухнедельного международного перерыва, как обычно с вечера пятницы возобновится клубный футбол. И довольно-таки интересным поединком обещает стать противостояние в рамках 12-го тура Бундселиги между дортмундской "Боруссией" и "Штутгартом". От этих двух команд любители немецкого чемпионата всегда ожидают зрелищной схватки, потому как в последнее время "шмели" и "швабы" в своих очных встречах устраивают настоящую феерию голов, причем неважно на каком стадионе они сходятся.

После потрясающего начала сезона дортмундцев серьезно заболтало и уже на протяжении полутора месяца "Боруссия" не может прийти в себя, как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов. Подопечные Петера Боса располагаются на текущей третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидера "Баварии" на шесть очков, а от "РБ Лейпциг" – на два. Давление на команду с каждым матчем увеличивается и вот теперь их ждет непростой тест в лице сугубо домашнего коллектива. Действительно, "Штутгарт" еще ни разу никому не проиграл в родных стенах с начала 2017 года. Более того, все свои 13 зачетных баллов в нынешней кампании были добыты "автозаводцами" на "Мерседес-Бенц-Арене".

От ребят Ханнеса Вольфа пока еще много не ждут. Ведь "Штутгарт" только вернулся в высший дивизион, поэтому текущее 12 место можно считать вполне себе приемлемым результатом. Что касается кадровой составляющей, то тут очень важно отметить, что "шмелям" точно не поможет Обамеянг, который был исключен из команды по дисциплинарным причинам. У "швабов", наоборот, имеются хорошие новости. Успели восстановиться после травмы Бадштубер и Гентнер, посему высока вероятность их выхода на поле с первых минут.

Интересные факты противостояния "Штутгарта" и "Боруссии":

Следующая игра для Кристиана Пулишича станет 50 в рамках Бундеслиги. Только Тимо Вернер и Юлиан Дракслер достигли этой отметки в более молодом возрасте.

Дортмундцы выиграли в каждом из последних четырех матчей на "Мерседес-Бенц-Арене", при этом забивая в ворота соперника минимум два мяча за игру.

В последний раз подопечные Петера Боса в рамках чемпионата Германии побеждали еще в сентябре, когда на выезде одолели "Аугсбург".

Ориентировочные составы на игру:

Штутгарт: Цилер, Баумгартль, Бадштубер, Павар, Бек, Гентнер, Аскасибар, Инсуа, Асано, Аколо, Гинчек

Боруссия: Бюрки, Бартра, Сократис, Загаду, Геррейру, Кагава, Вайгль, Гетце, Пулишич, Филипп, Ярмоленко

Прогноз на матч "Штутгарт" – "Боруссия":

Сложно прогнозировать итог данного поединка. С одной стороны "Боруссия" не имеет право на ошибку, а с другой – соперник уж очень хорош в домашних играх. Тем не менее, букмекеры больше верят в победу дортмундцев, выставляя коэффициент 1.75. В то время, как выигрыш "Штутгарта" в среднем оценивается в 4.4.

Богдан Архипенко

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