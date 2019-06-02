Модель Кинси Волански прокомментировала блокировку своего аккаунта в "Инстаграм"

Модель Кинси Волански, которая полуголая выбежала на поле в финале Лиги Чемпионов, прокомментировала блокировку своего аккаунта в "Инстаграм".

"Когда за одну ночь количество подписчиков выросло на 2,5 миллиона человек и тебя взламывают... Просто беги, Кинси. Это самый сумасшедший день в моей жизни.

Делайте пугающие вещи, покидайте зону комфорта. Я живу ради таких моментов, которые заставляют мое сердце биться чаще", - написала Волански в своем твиттере.

Напомним, что в финальном матче ЛЧ "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0).

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