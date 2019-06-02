Модель Кинси Волански прокомментировала блокировку своего аккаунта в "Инстаграм"
Модель Кинси Волански, которая полуголая выбежала на поле в финале Лиги Чемпионов, прокомментировала блокировку своего аккаунта в "Инстаграм".
"Когда за одну ночь количество подписчиков выросло на 2,5 миллиона человек и тебя взламывают... Просто беги, Кинси. Это самый сумасшедший день в моей жизни.
Делайте пугающие вещи, покидайте зону комфорта. Я живу ради таких моментов, которые заставляют мое сердце биться чаще", - написала Волански в своем твиттере.
Напомним, что в финальном матче ЛЧ "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0).
Читайте также: "Инстаграм" заблокировал страницу Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Куман исключил возможный уход в "Барселону"
-
"Ливерпуль" проводит чемпионский парад
-
Моуринью и Венгер претендуют на пост тренера клуба АПЛ
-
Ван Гал: "Возможно, де Йонг ошибся выбрав "Барселону"
-
Кейлор Навас может отправиться в Португалию
-
"Локомотив" отпустит Тарасова и может подписать Гацкана
-
"Динамо" хочет подписать Паршивлюка
-
Модель Кинси Волански прокомментировала блокировку своего аккаунта в "Инстаграм"
-
ПСЖ выбирает между Кулибали и де Лигтом, Алланом и Гейе
-
Игнашевич должен возглавить "Торпедо"
-
УЕФА представил символическую сборную Лиги Чемпионов 2018/19
-
"Крылья Советов" сохранили прописку в РПЛ
-
Английские клубы готовы бойкотировать еврокубки из-за изменений формата Лиги Чемпионов
-
Фабрегас впечатлен работой Головина на тренировках
-
"Инстаграм" заблокировал страницу Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги Чемпионов
-
ПСЖ вступил в борьбу за Лукаку
-
"Милан" хочет избавиться от семи футболистов
-
Агент Рабьо контактирует с двумя клубами АПЛ
-
Бернардески: "Мучительно было смотреть финал Лиги Чемпионов"
-
"Барселона" нашла нового форварда в "Валенсии"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4