Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, назвала футболиста наркоманом
Модель Наджили Триндаде, которая обвинила в изнасиловании нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, в разговоре с адвокатом обвинили футболиста в пристрастии к наркотикам, сообщает AS.
"Неймар ударил меня и изнасиловал. Он был пьяным и употреблял наркотики. Он плохой человек. Его нужно посадить в тюрьму. Неймар - угроза для общества", - написала девушка в WhatsApp своему адвокату.
Напомним, что инцидент якобы произошел 15 июня в парижском отеле. Неймар в свою очередь не отрицает факт секса, но утверждает, что все было по взаимному согласию.
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|Команда
|М
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|38
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|38
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|66
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|Марсель
|38
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|Монпелье
|38
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|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
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|Нант
|38
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|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27