Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, назвала футболиста наркоманом

Теги неймарпсж

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, назвала футболиста наркоманом

Модель Наджили Триндаде, которая обвинила в изнасиловании нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, в разговоре с адвокатом обвинили футболиста в пристрастии к наркотикам, сообщает AS.

"Неймар ударил меня и изнасиловал. Он был пьяным и употреблял наркотики. Он плохой человек. Его нужно посадить в тюрьму. Неймар - угроза для общества", - написала девушка в WhatsApp своему адвокату.

Напомним, что инцидент якобы произошел 15 июня в парижском отеле. Неймар в свою очередь не отрицает факт секса, но утверждает, что все было по взаимному согласию.

Не пропустите: Неймар прибыл в полицейский участок на инвалидной коляске. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в "Барселоне"

Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов