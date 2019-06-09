Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, назвала футболиста наркоманом

Модель Наджили Триндаде, которая обвинила в изнасиловании нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, в разговоре с адвокатом обвинили футболиста в пристрастии к наркотикам, сообщает AS.

"Неймар ударил меня и изнасиловал. Он был пьяным и употреблял наркотики. Он плохой человек. Его нужно посадить в тюрьму. Неймар - угроза для общества", - написала девушка в WhatsApp своему адвокату.

Напомним, что инцидент якобы произошел 15 июня в парижском отеле. Неймар в свою очередь не отрицает факт секса, но утверждает, что все было по взаимному согласию.

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