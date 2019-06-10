Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, не может предоставить дополнительные доказательства по делу

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Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, не может предоставить дополнительные доказательства по делу

Адвокат Данило Гарсия де Андраде, представляющий интересы модели Наджилы Триндаде Мендес де Соузы, может разорвать сотрудничество с ней.

Как сообщает AS, причиной этому является то, что девушка не может предоставить дополнительные доказательства вины форварда ПСЖ Неймара в изнасиловании. Она утверждает, что видео, доказывающее вину футболиста находится в планшете, который ранее был украден.

Напомним, что ранее юридическая фирма "Фернандес и Абреу" прекратило работу с моделью, так как она призналась, что изнасилования не было.

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