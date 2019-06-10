Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, не может предоставить дополнительные доказательства по делу
Адвокат Данило Гарсия де Андраде, представляющий интересы модели Наджилы Триндаде Мендес де Соузы, может разорвать сотрудничество с ней.
Как сообщает AS, причиной этому является то, что девушка не может предоставить дополнительные доказательства вины форварда ПСЖ Неймара в изнасиловании. Она утверждает, что видео, доказывающее вину футболиста находится в планшете, который ранее был украден.
Напомним, что ранее юридическая фирма "Фернандес и Абреу" прекратило работу с моделью, так как она призналась, что изнасилования не было.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
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|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27