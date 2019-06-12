Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании: "Вся полиция куплена. Если это не так, то я сошла с ума"

26-летняя бразильская модель Наджила Триндаде, которая заявила, нападающий ПСЖ Неймар ее изнасиловал, сказала, что вся полиция коррумпирована. Об этом сообщает Conexao Reporter.

Сегодня, 12 июня, правоохранительные органы Сан-Паулу занялись проверкой по факту распространения клеветнических заявлений со стороны Триндаде.

"Вся полиция куплена. Если это не так, то я сошла с ума", - сказала девушка.

Ранее Триндаде сказала, что футболист ее изнасиловал 15 мая в Париже.

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