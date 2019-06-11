Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что планшет с доказательствами украл ее адвокат
Модель Нажила Триндаде, ранее обвинившая нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании, заявила, что планшет с доказательствами произошедшего украл ее адвокат Данило Гарсия, сообщает L’Equipe.
"Нажила заявила, что по GPS отследила местоположение планшета и он оказался в моем офисе. Поведение нашей клиентки полностью противоречит здравому смыслу. Если бы этот планшет был у меня, то я бы передал его полиции. Это усилило бы позиции Нажилы и суде", - сказал Гарсия.
Стоит отметить, что ранее от работы с моделью отказалось юридическое бюро "Фернандес и Абреу", так как девушка заявила, что секс с Неймаром был по согласию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27