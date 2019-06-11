Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что планшет с доказательствами украл ее адвокат

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Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что планшет с доказательствами украл ее адвокат

Модель Нажила Триндаде, ранее обвинившая нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании, заявила, что планшет с доказательствами произошедшего украл ее адвокат Данило Гарсия, сообщает L’Equipe.

"Нажила заявила, что по GPS отследила местоположение планшета и он оказался в моем офисе. Поведение нашей клиентки полностью противоречит здравому смыслу. Если бы этот планшет был у меня, то я бы передал его полиции. Это усилило бы позиции Нажилы и суде", - сказал Гарсия.

Стоит отметить, что ранее от работы с моделью отказалось юридическое бюро "Фернандес и Абреу", так как девушка заявила, что секс с Неймаром был по согласию.

Не пропустите: Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, назвала футболиста наркоманом. | http://soccernews.ru

 
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