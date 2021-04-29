Модель, обвинившая Роналду в изнасиловании, огласила финансовые требования к футболисту
Фото твиттер Криштиану Роналду
Американская модель Кэтрин Майорга хочет отсудить у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду крупную сумму денег.
По информации Mirror, если Фемида встанет на сторону девушки, то звёздный футболист потеряет 65 миллионов евро.
Требования Майорги следующие: по 20,7 миллиона за "боль и страдания в прошлом", "боль и страдания в будущем" и в качестве штрафных санкций.
Ещё 2,9 миллиона евро Роналду потратит на расходы и судебные издержки.
Напомним, что Майорга обвиняет португальца в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году. Тогда американка получила 375 тысяч долларов, но сейчас вновь дала ход делу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17