Модель, обвинившая Роналду в изнасиловании, огласила финансовые требования к футболисту

Фото твиттер Криштиану Роналду

Американская модель Кэтрин Майорга хочет отсудить у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду крупную сумму денег.

По информации Mirror, если Фемида встанет на сторону девушки, то звёздный футболист потеряет 65 миллионов евро.

Требования Майорги следующие: по 20,7 миллиона за "боль и страдания в прошлом", "боль и страдания в будущем" и в качестве штрафных санкций.

Ещё 2,9 миллиона евро Роналду потратит на расходы и судебные издержки.

Напомним, что Майорга обвиняет португальца в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году. Тогда американка получила 375 тысяч долларов, но сейчас вновь дала ход делу.

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