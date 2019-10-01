Модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, оспорит вердикт суда

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Модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, оспорит вердикт суда
Модель Наджила Триндаде, которая обвиняла в изнасиловании бразильского нападающего Неймара, намерена подать апелляцию на решение суда, который завел на нее дело в клевете, вымогательстве и мошенничестве, сообщает ESPN.

Напомним, что в июне этого года Наджила заявила, что Неймар изнасиловал ее в одном из отелей Парижа. При этом девушка утверждала, что она располагала доказательствами произошедшего, но их украл один из ее бывших адвокатов.

Стоит отметить, что бывший муж девушк Эстивенс Алвес подозревается в распространении эротического контента и публикации его в интернете.

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