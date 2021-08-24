Модель Playboy готова купить салфетку со слезами Месси, чтобы позировать с ней обнажённой

Фото твиттер "Барселоны" / Автор неизвестен

Модель журнала Playboy Луана Сандиен хочет приобрести салфетку, которой Лионель Месси вытирал слёзы во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне".

По информации Daily Star, девушка предложила 600 тысяч долларов за лот, выставленный на продажу за 1 миллион.

По словам модели, если ей удастся заполучить эту салфетку, то она планирует позировать с ней обнажённой.

Напомним, что Месси прощался с "Барсой" 8 августа - в начале мероприятия он расплакался. Уже через два дня звёздный аргентинец подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1".

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