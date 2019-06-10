Модель Волански: "Два футболиста "Ливерпуля" написали мне после финала Лиги Чемпионов"

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Модель Волански: "Два футболиста "Ливерпуля" написали мне после финала Лиги Чемпионов"

Модель Кинси Волански, прервавшая своим забегом финал Лиги Чемпионов, заявила о получении писем от футболистов "Ливерпуля".

"Не хочу называть имена, но два футболиста "Ливерпуля" написали мне после финала. От одного пришли смайлики-сердечки, а другой написал: "Я видел тебя на поле".

Если честно, то я не знала, кто это написал, пока не увидела профили. Я не стала им отвечать, так как у меня есть парень", - приводит слова Волански The Sun.

Напомним, что в финале ЛЧ "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0).

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