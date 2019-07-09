Модель Волански хотела выбежать на поле в финале Кубка Америки

Скандально известная модель Кинси Волански хотела устроить еще один забег на футбольном поле.

На этот раз девушка пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки. Напомним, что ранее Волански выбегала в финале Лиги Чемпионов.

"Признаю победу Кубка Америки, но это была хорошая авантюра. Прибыли в Бразилию, переоделись, заняли наши места, а в итоге Виталия поймали 20 охранников. Мы уже на свободе и наслаждаемся Бразилией", - написала Волански в Instagram.

В финальном матче Кубка Америки сборная Бразилии одержала победу над Перу (3:1).

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