Модель Волански: "Я буду помнить о своем поступке до конца жизни"
Модель Кинси Волански в очередной раз высказалась о своем забеге в финале Лиги Чемпионов.
Напомним, что в финальном поединке "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0).
"Это ваша жизнь и вы сами делаете выбор. Нужно совершать пугающие поступки. Например, вы хотите прыгнуть с парашютом, но боитесь - идите и сделайте это. Я буду помнить о своем поступке до конца жизни. Когда-то я вспомню об этом и скажу: "Боже мой, я была сумасшедшей и молодой, и мне было так весело", - заявила Волански.
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