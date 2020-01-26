Модель забеременела от игрока сборной Англии после расставания с братом Рэшфорда

Модель Лорен Гудман утверждает, что она забеременела от одного из игроков сборной Англии, сообщает The Sun.

По сведениям издания, неназванный футболист параллельно состоит в отношениях с другой женщиной. Что касается Гудман, то она забеременела, несмотря на заверения врачей, что она не может забеременеть естественным путем.

Футболист и модель дружат на протяжении длительного времени и он намерен поддерживать ее и ребенка в дальнейшем. Прошлым летом он утешил девушку после ее раставания Дэном Рэшфордом - старшим братом нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом.

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