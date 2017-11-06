"Модена" объявлена банкротом и лишилась профессионального статуса
Итальянская "Модена" лишилась профессионального статуса в связи с банкротством, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, клуб не смог сыграть в четырёх матчах третьего дивизиона подряд из-за финансовых проблем и, согласно правилам, был исключён из турнира.
Стоит отметить, что "Модена" в течение 28 сезонов выступала в Серии А, в последний раз команда была в высшем дивизионе в 2004 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Беневенто
|34
|70
|2
|Фоджа
|34
|65
|3
|Лечче
|34
|63
|4
|Казертана ФК
|34
|63
|5
|Козенца
|34
|60
|6
|ФК Матера
|34
|53
|7
|Ф. Андриа
|34
|45
|8
|ФК Мессина
|34
|45
|9
|Паганезе
|34
|42
|10
|Юве Стабия
|34
|42
|11
|Катанцаро
|34
|41
|12
|Akragas
|34
|40
|13
|Катания
|34
|39
|14
|Монополи
|34
|39
|15
|Мелфи
|34
|30
|16
|АК Мартина
|34
|22
|17
|АСД Иския Изолаверде
|34
|21
|18
|Lupa Castelli Romani
|34
|12