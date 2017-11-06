"Модена" объявлена банкротом и лишилась профессионального статуса

Итальянская "Модена" лишилась профессионального статуса в связи с банкротством, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клуб не смог сыграть в четырёх матчах третьего дивизиона подряд из-за финансовых проблем и, согласно правилам, был исключён из турнира.

Стоит отметить, что "Модена" в течение 28 сезонов выступала в Серии А, в последний раз команда была в высшем дивизионе в 2004 году.

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