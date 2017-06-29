Модест не перейдёт в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

"Кёльн" сворачивает переговоры с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" по поводу трансфера нападающего Антони Модеста.

"Козлы" подтвердили эту информацию на своём официальном сайте, при этом не уточнив причины такого решения.

Ранее сообщалось, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" готов заплатить за Модеста 35 миллионов евро.

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