Модест заинтересован в переходе в "Боруссию"

Патрик Менди, агент форварда "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Антони Модеста, дал понять, что его клиенту интересен вариант с переходом в дортмундскую "Боруссию".

"Боруссия" - большой клуб, который, естественно, интересен Модесту. Не секрет, что он очень комфортно чувствует себя в Германии и в Бундеслиге. Но пока никаких контактов с официальными лицами "Боруссии" не было. Мы подождём, посмотрим, что случится до среды" - цитирует агента Bild.

Напомним, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" арендовал 29-летнего Модеста у "Кёльна" до лета 2018 года с обязательством выкупа за 29 миллионов евро.

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