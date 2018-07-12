Модрич: "Английские журналисты и эксперты недооценили Хорватию"

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу своей команды в полуфинале Чемпионата Мира над национальной командой Англии.

"Английские журналисты и эксперты из телевидения вчера недооценили Хорватию, и это была их огромная ошибка. Все эти их слова мы приняли, прочитали, и сказали: "Хорошо, посмотрим, кто будет проигравшим", - цитирует 32-летнего хавбека ITV Football.

Напомним, Перишич прокомментировал победу Хорватии над Англией. | soccernews.ru