Модрич благодаря "Золотому мячу" останется в "Реале" до 2021 года

Marca сообщает, что в контракте полузащитника Луки Модрича с "Реалом" есть небезынтересный пункт.

По информации издания, получение "Золотого мяча" гарантировало 33-летнему хорвату автоматическое продление соглашения с клубом до 2021 года.

В ближайшее время об этом будет объявлено официально. Действующий договор между сторонами истекал следующим летом.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 46 матчах.

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