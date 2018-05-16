Модрич: "Будем готовы к "Ливерпулю"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Чемпионов, в котором его команда встретится с "Ливерпулем".

"Возможно, "Ливерпуль" не был в числе фаворитов на старте турнира, но если посмотреть на матчи, которые они сыграли, то я думаю, что они заслуживают того, чтобы быть в этом финале. У них - хорошая команда, хороший тренер, и мы ожидаем, что это будет очень сложная игра, но мы будем готовы", - цитирует 32-летнего хавбека goal.com.

Напомним, Модрич рассматривает вариант ухода из "Реала". | soccernews.ru