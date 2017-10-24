Модрич: "Будем работать, чтобы догнать "Барселону"

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Модрич: "Будем работать, чтобы догнать "Барселону"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич заявил, что он и его партнеры по команде сделают все возможное для того, чтобы догнать "Барселону" в Примере.

На данный момент каталонцы опережают "сливочных" на пять очков.

"Предыдущий сезон получился отличным. Правда, в нынешнем сезоне мы не стартовали в национальном первенстве на мажорной ноте, однако сдаваться не намерены. Будем работать, чтобы догнать "Барселону". Я сам хочу работать соответствующим образом, чтобы быть полезным команде", - сказал он.

Читайте: Модрич: "Всегда желаю успехов "Тоттенхэму" - кроме матчей против "Реала" | http://soccernews.ru

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