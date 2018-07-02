Модрич: "Было очень тяжело бегать по полю"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признал, что погода во время матча 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Дании (1:1, 3:2 по пен.) была не самой лучшей.

По словам футболиста, в Нижнем Новгороде было очень жарко.

"Было очень тяжело бегать по полю. Но мы выжили! Мы могли решить исход матча раньше, но самое главное, что попали в четвертьфинал. Могли обойтись без триллера, но ведь все равно добились своего. Очень тяжело было пережить то, что я не реализовал пенальти во время матча, ведь я так много работал над тем, чтобы забить Шмейхелю", - сказал он. | soccernews.ru